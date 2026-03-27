Liberali: "Col Catanzaro amore a prima vista. Con l'Italia Under 19 sogno il bis Europeo"

La stella del Catanzaro e dell’Italia Under 19 Mattia Liberali ha parlato nel corso di una conferenza stampa presso la sede della LND Calabria a cui hanno preso parte anche i sindaci di Catanzaro e Cosenza e il tecnico azzurro Alberto Bollini in occasione della ‘Fase Elite’ di qualificazione all’Europeo di categoria.

“Con Catanzaro è stato amore a prima vista. L’anno scorso dopo aver giocato qui a Catanzaro ho detto che mi sarebbe piaciuto venire a giocare qui ed è successo. - spiega Liberali come si legge sul sito della FIGC - Mi sono trovato bene fin dall’inizio con tifosi, staff, compagni. Anche ieri ho sentito il boato dei tifosi, un’emozione indescrivibile. Speriamo ovviamente di arrivare alla fase finale: il sogno è fare il bis Europeo (nel 2024 lo vinse con l'Under 17 NdR), ma dobbiamo fare un passo alla volta”.

“Quando la Federazione mi ha detto che ci saremmo candidati a ospitare l’Elite Round e si è parlato di Catanzaro, ho detto immediatamente sì. - sono le parole dell’allenatore Bollini – La partecipazione del pubblico fa e può fare la differenza. Lo scorso anno era molto più di un Elite Round, con Spagna e Francia: non fummo fortunati nel sorteggio ma fu uno spettacolo calcistico grandissimo. Si è verificato di nuovo ieri, il risultato è stato importante e si vince in simbiosi. Chiedo ancora tanta partecipazione per le prossime due partite, anche perché si vede che il tifoso del Catanzaro ha la maglia giallorossa addosso, ma sotto ha quella dell’Italia”.