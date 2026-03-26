Italia U21-Macedonia del Nord U21, formazioni ufficiali: ecco Ekhator, Bartesaghi, Comuzzo e Ndour

Sono ufficiali le formazioni di Italia U21-Macedonia del Nord U21, gara valida per la settima giornata delle qualificazioni agli Europei U21. Gli azzurri del ct Silvio Baldini, scendono in campo alle 18.15 al "Castellani" di Empoli. In avanti spazio ad Ekhator come riferimento più avanzato, Koleosho e Cherubini ai lati. Titolari in difesa Comuzzo e Bartesaghi, a centrocampo Ndour e Lipani dal 1'.

Ecco gli schieramenti completi:

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Cherubini, Ekhator, Koleosho. Ct. Baldini.

MACEDONIA DEL NORD U21 (4-2-3-1): Ljupke; Arizankoski, Meliqi, Djekov, Hamza; Angelov, Maslarov; Danev, Durakov, Trajkov, Gashtarov. Ct. Stanic.

La classifica del girone E

A quattro partite dal termine della fase a gironi, l'Under 21 occupa la seconda posizione del gruppo E a 3 punti dalla Polonia capolista

Polonia 18

Italia 15

Montenegro 9

Svezia 9

Macedonia del Nord 3

Armenia 0