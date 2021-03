Italia, zero gol subiti in trasferta negli ultimi 648'. Sei vittorie consecutive per gli azzurri

L'Italia non subisce gol in trasferta da 648' minuti: serie aperta da 7 gare gli azzurri. Altro record per Mancini (il precedente era di 5 gare di fila in trasferta senza subire reti per l'allora selezione di Valcareggi dal 1972 al 1974). L'ultimo gol subito in trasferta degli Azzurri risale all'8 settembre 2019 in Finlandia-Italia 1-2 (gol di Pukki su rigore al 72').

L'Italia non ha mai subito gol in Lituania e contro questa Nazionale gli azzurri sono imbattuti in 7 sfide ufficiali (5 vittorie e 2 pareggi). Completano lo score 14 gol segnati dall'Italia e solo 1 dalla Lituania.

L'Italia ha vinto le ultime 6 partite (3 su 3 nelle qualificazione ai Mondiali 2022), le ultime 5 con il risultato di 2-0.