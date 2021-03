Italiano avverte il suo Spezia: "Il Benevento ha giocatori di grande valore per la Serie A"

Sfida importante alle porte per lo Spezia. Domani pomeriggio la truppa di Vincenzo Italiano incontrerà al "Picco" il Benevento: "La gara d'andata è ormai alle spalle - ha detto il tecnico aquilotto alla vigilia del match - sono passate tante giornate e tutto ha un altro valore. Rispettiamo tanto il Benevento, una squadra che ha grandi qualità. Voglio vedere la stessa concentrazione del Vigorito, l'abbiamo preparata bene, nonostante i pochi giorni a disposizione. Non so che Benevento aspettarmi, perché avendo avuto poco tempo per preparare la partita ci siamo concentrati più su noi stessi. Sappiamo di affrontare una squadra con giocatori di grande valore per la Serie A, che ha sempre offerto delle ottime prestazioni. Dovremo cercare di fare noi la partita".

