Italiano: "Campionato strepitoso. L'extra campo? Elimino ciò che non mi fa rendere bene"

Intervista ai canali ufficiali della Fiorentina per il tecnico viola, Vincenzo Italiano. "Il campionato della Fiorentina è stato strepitoso, anche la semifinale di Coppa Italia è un traguardo. Perché il lavoro diventi grandissimo non dobbiamo mollare adesso e spingere. I 22 punti in più dello scorso anno ci rendono orgogliosi ma abbiamo l'ultimo sprint".

Si parla troppo di argomenti fuori campo?

"Nel momento in cui scendi in campo, ti alleni e giochi le partite ogni cosa che non fa parte del lavoro lo dimentichi. Non ci pensi e ne vivi di tutti i colori. Sono sempre riuscito a eliminare tutto ciò che non mi fa rendere bene".