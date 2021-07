Italiano e la ricorrenza sullo scudetto del 1969: "Avrei voluto toccare ferro ma ero in giardino..."

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato anche la curiosa coincidenza che vede protagonista il club viola. Nel 1969, infatti, i gigliati vinsero a sorpresa il loro secondo scudetto giocando contro la Roma alla prima giornata di un campionato iniziato dopo la vittoria dell'Italia nel campionato Europeo: "Lo sapevo ma ero nel mezzo alle piante e non ho potuto toccare ferro. Quando penso alla Fiorentina, a Rui Costa, Batistuta e Socrates, di cui avevo anche la figurina, ho solo ricordi di una grande piazza. Vogliamo essere una squadra vera, che ottiene un massimo che non sappiamo ancora quale potrà essere, ma daremo tutto ciò che abbiamo. Basta sentire la mia voce... sono qui da quattro giorni ed è già finita".