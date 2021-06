Italiano e la vittoria dello Spezia. Le aquile adesso puntano Pecini per il ruolo di ds

Sembrava fosse già segnato il destino a La Spezia di Vincenzo Italiano. Dopo una stagione da incorniciare, conclusa con una salvezza arrivata con addirittura una giornata di anticipo, il futuro dell'ex tecnico del Trapani sembrava dovesse essere fuori dal Golfo dei Poeti, in una piazza che, per molti, avrebbe dovuto rappresentare il salto in avanti per la carriera di Italiano. Il tecnico si è preso qualche giorno prima di incontrare la dirigenza americana dello Spezia, ascoltando i piani della società e valutando le offerte arrivate anche da altri club della Serie A. Dopo una notte di riflessione Italiano non ha avuto dubbi: ha scommesso sul cavallo Spezia e ha prolungato il suo contratto. A convincere il tecnico è stato il progetto illustrato dalla società, che ha messo sul piatto un mercato più ricco, in cui il tecnico sarà sempre più coinvolto, e l'ambizione di crescere sempre di più, anno dopo anno, e in ogni settore.

CACCIA AL DS - Dopo l'addio di uno degli artefici del miracolo dello scorso anno, Mauro Meluso, il ds che ha assemblato in fretta e furia una squadra rivelatasi poi vincente, la nuova dirigenza bianca è alla caccia dell'uomo che gestirà il prossimo mercato. Con il guru delle statistiche Andrew Ramsey che sarà sempre più presente nelle scelte, l'AD Nishant Tella è alla caccia di una figura che possa fare da trade union tra il calcio italiano e le idee avanguardistiche della proprietà Platek. E la figura preferita, al momento, è quella di Riccardo Pecini, che a Genova, sponda Sampdoria, ha portato tanti gioiellini poi rivenduti a peso d'oro. Pecini sarebbe l'uomo perfetto per il progetto Spezia: giovane, brillante, aperto ai nuovi metodi. I prossimi giorni saranno decisivi, con la Samp che non vuole in nessun modo lasciar andare il suo dirigente, e valuta anche una promozione.