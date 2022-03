Italiano: "In Coppa superiori a una delle più forti d'Europa. Giocando così, ne perdiamo poche"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Verona, mister Vincenzo Italiano è tornato anche sul ko di Coppa Italia contro la Juventus: "Penso che una partita come quella disputata contro la Juve debba lasciare tantissimo: abbiamo fatto una prestazione straordinaria. Se una squadra affronta tutte le partite in quel modo vuol dire che ha un gruppo di altissimo livello. Se una squadra affronta tutte le avversarie con quella determinazione, può fare grandi cose. Noi alterniamo alti e bassi, sembriamo maturi ma poi facciamo prove non all'altezza. Ma da mercoledì portiamo via una prova di livello. Domani affrontiamo un avversario con grande autostima, che ha un attaccante reduce da tre gol... Però sono certo che giocando come in Coppa faremo bene

La Fiorentina si sente una squadra da Europa?

"Stiamo in quella posizione e lotteremo fino alla fine per stazionare in quelle zone di classifica. Stiamo dimostrando di essere più bravi rispetto a come ci etichettavano in passato e ci fa piacere... Giocando come con la Juve ne perderemo poche. Abbiamo una classifica fantastica e lotteremo per difendere questa posizione e, se possibile, migliorarla. Ad oggi siamo tutti contenti e felici".

Questa è la Fiorentina di Vincenzo Italiano?

"La partita di mercoledì è stata una grandissima gara: i ragazzi hanno giocato alla pari con una delle squadre più forti d'Europa, anche se la Juve aveva tante assenze. Anzi, in alcuni frangenti siamo stati superiori. Questo vuol dire che possiamo ambire a risultati importanti ma dobbiamo concretizzare di più. Mercoledì tutti si sono meritati un voto altissimo, se fossi un tifoso della Fiorentina verrei allo stadio e spererei di vedere la squadra giocare come mercoledì. Facendo così i risultati arriveranno".