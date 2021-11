Italiano su Vlahovic: "L'interesse della Juventus? Solo voci. Dà tutto per la Fiorentina"

Dusan Vlahovic è uno dei calciatori più chiacchierati sul mercato e soprattutto accostati con continuità alla maglia della Juventus. A proposito di questo e in vista della sfida contro i bianconeri, ha parlato Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Stiamo parlando di un ragazzo che ha già fatto 8 gol in 11 partite nonostante in qualche gara non siamo riusciti a servirlo bene. Non dipendeva da situazionni fuori dal campo perché dà sempre l'anima. Rincorre tutti e quando i compagni sono in possesso cerca di dettare il passaggio. Tutto ciò che è avvenuto in precedenza non riguardava la sua tranquillità. Penso che un attaccante che arriva da una tripletta è un attaccante che a livello di fiducia è al massimo. La partita richiede anche uno stimolo e un'attenzione diversa. Vederlo arrivare con questo entusiasmo ci dà fiducia. Io non leggo i giornali, ho visto Arsenal, Tottenham, City, Juve, Milan...di tutto e di più. Adesso sono solo voci e situazioni che per me sono poco credibili. Il ragazzo è concentrato e avete visto quanto ci tiene a far bene".