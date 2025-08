Jashari: "Grazie Brugge, ora devo compiere il prossimo passo della mia carriera"

Fine della telenovela: Ardon Jashari è un nuovo giocatore del Milan. Il giovane talento svizzero, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha voluto salutare il Club Brugge con un bel messaggio:

"Negli ultimi tempi si è detto e scritto molto. E ciò che ho da dire è semplice: Grazie. Grazie, Club Brugge. Grazie ai tifosi, ai miei compagni di squadra, alla dirigenza, a questa splendida città e a ogni singola persona che mi ha dato la fiducia per esprimermi al meglio.

Durante l’ultimo anno, ho dato tutto per la maglia Blauw-Zwart. Sì, ho ricevuto premi individuali, ma nulla può essere paragonato a ciò che abbiamo ottenuto insieme. Alzare la coppa a Bruxelles, come una sola squadra, un solo club, è stato il momento più gratificante. La vittoria nel derby è un altro ricordo che non dimenticherò mai. Le ultime settimane sono state intense, per tutti noi. Ma oggi vado via con nient’altro che gratitudine. Ora, è tempo di compiere il prossimo passo della mia carriera. Con affetto, Ardon".

Questo invece il messaggio affidato ai canali social del Milan con cui Jashari ha salutato i suoi nuovi tifosi: ""Ciao rossoneri, sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di incontrarvi e Forza Milan!".