Cosa porterà Jashari al Milan e come può cambiare il centrocampo di Allegri

Ardon Jashari è finalmente un giocatore del Milan. Il centrocampista svizzero sta sostenendo le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto - cinque anni a 2,5 milioni di euro a stagione -, attesa nel primo pomeriggio a Casa Milan. A partire dalle 18, infine, sarà a Milanello per il suo primo allenamento in rossonero.

Cosa porterà Jashari al Milan. Mancino di piede, lo svizzero, di origini albanesi, è un centrocampista completo, che unisce costruzione e rottura. Buon fisico (181 centimetri di altezza), ha qualità nel palleggio e visione in fase di manovra: può giocare da box to box, ma a Bruges ha giocato sia in un centrocampo a due (nel 4-2-3-1 dell’ultima stagione) che a tre: nelle sue caratteristiche, anche l’abitudine ad arretrare per dare una mano ai centrali in fase di manovra dal basso. Grande abilità nei passaggi verso l'ultimo terzo e nei passaggi lunghi, è stato costantemente tra i migliori cinque del campionato in queste metriche, soprattutto nella ricerca della profondità centrale.

Come può cambiare il centrocampo di Allegri. Quello di Jashari è il terzo innesto, dopo Samuele Ricci e Luka Modric, in un reparto che ha salutato Tijjani Reijnders. A loro, nelle rotazioni, si aggiungeranno sicuramente Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, mentre Bondo, Adli e Bennacer dovrebbero ripartire (anche se il primo vuole rimanere e potrebbe farlo proprio per questione di rotazioni). Sulla carta, visto il mercato, il grande indiziato a cedere il posto da titolare è proprio il mediano francese, che però dà fisico e quantità, e l’anno scorso è stato un titolare fisso. Jashari, da questo punto di vista, può prendere il posto anche di Ricci e Modric: dal secondo, peraltro, per ragioni anagrafiche (40 anni tra un mese) non è scontato aspettarsi un minutaggio elevatissimo, anche se nella scorsa stagione ha giocato 35 partite di campionato con il Real Madrid (di cui 17 da titolare) e ben 63 complessive. Con Jashari, di fatto, il Milan porta in casa un elemento completo, in un centrocampo nel quale starà ad Allegri trovare i giusti equilibri tra quantità e qualità.