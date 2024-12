Jimenez si prende il Milan, ma il Real può riportarlo a casa nel 2025 o nel 2026

Alex Jimenez si prende la fascia sinistra del Milan, in attesa di decifrare il futuro del suo amico Theo Hernandez. Il terzino spagnolo, schierato contro il Genoa per la prima volta da titolare nel campionato di Serie A, ha convinto Paulo Fonseca e i tifosi, ragion per cui potrebbe avere nuove opportunità in futuro. Già in Serie C col Milan Futuro, del resto, aveva fatto capire di essere fuori categoria.

Classe 2005, è arrivato al Milan dal Real Madrid, con un riscatto da 5 milioni di euro versato dai rossoneri agli spagnolo dopo il prestito iniziale. Il suo futuro, però, può essere ancora con la camiseta blanca: il Madrid, ricorda La Gazzetta dello Sport, ha infatti mantenuto un controriscatto esercitabile nel 2025 o nel 2026, in un'operazione per molti aspetti simile a quella che ha visto protagonista in passato Brahim Diaz.

Il presente, comunque, è rossonero. A questo punto col mercato più lontano: sulle sue tracce, per un prestito fino al termine della stagione, si erano mosse di recente sia il Monza in Italia che il Valencia in Spagna. Difficile, ma molto dipenderà dalle prossime occasioni - e dal rientro di Theo nelle grazie di Fonseca - da qui a fine anno.