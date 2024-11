Jonathan David-Inter, l'agente dell'attaccante martedì era ospite dei nerazzurro a San Siro

Nick Mavromaras, l’agente di Jonathan David, è stato ospite dell'Inter due giorni fa a San Siro per la gara di Champions League tra i campioni d’Italia e il Lipsia. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come il procuratore abbia mantenuto (e stia quindi mantenendo vivi) i contatti col mondo nerazzurro (e viceversa), per poi proseguire il suo tour in Italia, a Bologna, dove ieri David è sceso in campo col Lille.

Con l’Inter - prosegue Tuttosport - almeno per il momento le parti sono rimaste ferme al primo colloquio intercorso tempo fa: Mavromaras, forte del futuro status da free agent dell’attaccante, chiede per il suo assistito un contratto quinquennale da sei milioni netti a stagione, più ovviamente una corposa commissione: un affare che si può quantificare in circa 80 milioni. Gli alti costi dell’operazione hanno già fatto defilare il Barcellona, resta però sullo sfondo la Juventus, mentre Oaktree prende tempo, tanto da voler riflettere sulla fattibilità dell’affare.

In chiave nerazzurra, quindi, sembra praticamente impossibile che David sbarchi a Milano come terza punta, più plausibile invece che arrivi eventualmente come sostituto di Thuram. Il francese, sbarcato in nerazzurro a 0, ma con 8 milioni di commissione elargiti all’agente, ha una clausola da 85 milioni e rappresenterebbe nel caso una plusvalenza incredibile per il bilancio dell’Inter.