Julio Cesar: "Il derby è sempre il derby, per l'Inter vincerlo sarebbe mandare un segnale"

Julio Cesar, parlando alla Gazzetta dello Sport evidenzia l'importanza della sfida di stasera, che metterà di fronte Inter e Milan, ossia prima e seconda della classifica di Serie A: "Il derby è sempre il derby, però va pesato. In campionato il Milan è avanti e l’Inter insegue: vincere in coppa potrebbe significare mandare un messaggio in chiave scudetto. Il Milan viene da una sconfitta che può pesare sul morale. E l’Inter potrebbe approfittarne. Però c’è Ibrahimovic che sta facendo cose straordinarie: si merita tutto, è un esempio per i giovani".