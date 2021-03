Julio Cesar nella Hall of Fame dell’Inter: "Se oggi tutti mi conoscono è merito di questo club"

L'ex portiere dell'Inter Julio Cesar, entrato nella Hall of Fame nerazzurra, ha ricevuto il Premio Time Edition Pirelli e ha parlato dei suoi anni a Milano: “Per tanti anni abbiamo regalato gioie ai nostri tifosi. Sapevo di aver scelto una società bellissima, c’era tanto da vincere, i tifosi dopo Calciopoli volevano i trofei, si diceva che l’Inter costruiva grandi squadre senza però portare a casa nulla. I tifosi sanno che resto sempre vicino al club, è sempre un piacere quando torno a Milano. Non mi stancherò mai di ringraziare la società. Se oggi mi conoscono nel mondo lo devo a questo club, grazie a tutti per avermi regalato questo premio. Sono orgoglioso. Toldo? Per me è un fratello, non solo un amico. È un professionista straordinario, mi ha aiutato tanto quando sono arrivato. Essere al suo fianco nella Hall of Fame è un onore, lo stimavo tanto quando lo guardavo dal Brasile. Top momento in nerazzurro? 22 maggio del 2010, indimenticabile, ma tutta la stagione è stata un qualcosa per pochi. Salire sul tetto dell’Europa è stato il massimo. Fermare Messi? Anche i tifosi della Juventus, del Milan e di altre squadre mi fermano in aeroporto per parlare di quella parata, è rimasta nella storia. Per il giocatore che ha tirato, per una semifinale di Champions di quel livello, penso fosse destinata a restare nella storia. Maicon? Dovrebbe far parte anche lui di questa HoF, sicuramente lo farà. È stato un elemento fondamentale che ha vinto 14 trofei, eravamo compagni di camera, giocavamo ogni tre giorni e passavamo più tempo insieme che con le nostre famiglie. Gli auguro tutto il meglio di questo mondo, gioca ancora, non si stanca mai. Può contare sempre su di me. Moratti? Ci regalò un portachiavi con tutte le cinque coppe che abbiamo vinto nella stagione 2009/2010, con il numero di maglia di riferimento per ogni calciatore”.