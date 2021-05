Juve, a Maranello una Ferrari da oltre 1,6 milioni per Ronaldo. Può riposare contro il Sassuolo

Una Ferrari da oltre 1,6 milioni di euro. È stata questa la missione del blitz di Cristiano Ronaldo, in compagnia di Andrea Agnelli e John Elkann, in quel di Maranello nella giornata di ieri. Il fuoriclasse portoghese, scrive La Gazzetta dello Sport, ha acquistato nel corso della visita allo stabilimento, celebrato anche dagli scatti social con Leclerc e Sainz, una Ferrari Monza SP2. Costo base, appunto, 1,6 milioni di euro. Per rimanere in tema “regionale”, Ronaldo potrebbe riposare contro il Sassuolo, in vista del tour de force finale tra campionato (Inter e Bologna dopo i neroverdi) e Coppa Italia (il 19 la finale contro l’Atalanta).