Juve, ag. Dragusin: "Decisiva la sua volontà. Abbiamo aspettato un po' ma ne è valsa la pena"

Nel giorno dell’ufficiali del rinnovo fino al 2025 con la Juventus di Radu Drăgușin, l’agente del difensore rumeno Florin Manea ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoJuve.com: "Siamo molto contenti, abbiamo aspettato un po' ma ne è valsa la pena. Radu avrà la possibilità di lottare con i migliori del mondo, ha grande voglia di stare qui e lavorerà sodo per diventare il titolare in futuro. E' stata decisiva la sua volontà. Posso confermare che siamo stati contattati da diversi club europei. Al giocatore si erano interessati Crystal Palace, Newcastle, Lipsia, Wolfsburg e anche il Tottenham, abbiamo presentato le offerte al ragazzo che però non ha avuto dubbi ed è voluto restare alla Juventus. E' cresciuto qui, ormai lo conoscono e si è adattato, Radu ritiene il club una delle prime cinque squadre nel mondo".

L’agente poi ha spiegato i perché di una trattativa così lunga: "Perché abbiamo voluto prendere tutto il tempo necessario per valutare la proposta della Juventus. E' normale che non possa giocare sempre titolare, ma per essere felice dovrà giocare almeno una decina di partite all'anno. Ho consigliato a Radu di star qui e di provare, la Juve è venuta incontro alle nostre esigenze ed insieme abbiamo deciso di rinnovare. Mi sento di dover ringraziare pubblicamente la società, a differenza di altre non ha mai fatto giochetti da gennaio in poi. La dirigenza si è comportata davvero molto bene".