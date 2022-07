Juve al test Lewandowski. Stanotte contro il Barcellona spazio a Bonucci e Bremer: l'11 di Allegri

Per la Juventus, alle prese con la tegola Pogba, arriva il test Barcellona. Alle 7 della sera texana (quando cioè in Italia saranno le 2.30, nottetempo) la Juve proverà a vincere a Dallas la sua prima grande sfida della stagione. Ecco la formazione ipotizzata da Tuttosport. Szczesny in porta; Cuadrado, Bonucci, Bremer e Pellegrini in difesa; a centrocampo McKennie, Locatelli e Soulé (Fagioli aveva preso una botta su una coscia e per questo ha saltato la seduta, ma non è escluso che recuperi per esser della partita). Nel tridente offensivo, Di Maria e Kean pronti a supportare Vlahovic.

L'esame Lewandowski.

In primis sarà interessante vedere come risponderà la B&B (la coppia difensiva Bonucci-Bremer) alla prova- Lewandowski. Ma anche l’interazione tra Di Maria e Vlahovic sarà oggetto di attenta analisi. Uomo partita a prescindere? McKennie, che gioca nella sua Dallas.