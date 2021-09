Juve, Allegri dopo il 3-2 allo Spezia: "Chiesa, De Ligt e Kean in gol? Sono stato fortunato"

"Siamo reduci da un periodo in cui perdiamo in modo rocambolesco, avevamo un po' di tensione per questa vittoria". Così Massimiliano Allegri commenta in conferenza stampa il 3-2 della sua Juventus allo Spezia: "I ragazzi si sono difesi in maniera ordinata. Cosa vuol dire che Chiesa, De Ligt e Kean hanno segnato? Che sono stato fortunato. In più, i sostituti sono entrati bene in campo. Godiamo questa vittoria e cerchiamo la prima in casa".

Nel finale un po' di timore.

"L'attenzione deve essere sempre alta, bisogna essere più lucidi e farsi vedere di più".

Oggi la sesta formazione diversa.

"Giochiamo ogni tre giorni, per cui sarà difficile giocare più partite con lo stesso undici. A Napoli avevamo sei assenze, oggi Chiesa mi ha chiesto di uscire per un indurimento del flessore".

I due gol dello Spezia.

"Sul contropiede in campo aperto potevamo fare meglio, il primo è stato meraviglioso: potevamo accorciare, ma non possiamo respingere tutto".