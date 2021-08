Juve, Allegri dopo il KO con l'Empoli: "Mercato? Mancano 3 giorni, vediamo che fa la società"

Brutto KO per la Juventus, battuta 1-0 in casa dall'Empoli. Massimiliano Allegri commenta così in conferenza stampa: "Dopo il gol abbiamo giocato in maniera molto frenetica, volevamo risolvere la partita da soli. Questo ha permesso all'Empoli di attaccarci negli spazi, dobbiamo migliorare perché non sempre si può andare in vantaggio e vincere. Ora dobbiamo soltanto stare zitti, lavorare, trovare la compattezza giusta e trovare serenità. Questa sera ho visto dei ragazzi giovani che volevano dimostrare".

Questo secondo tempo potrebbe essere causa di una preparazione ancora da perfezionare?

"No, io credo che molto dipenda dal giocare le partite in un certo mondo, siamo andati sotto ma mancavano 70 minuti e bisognava avere la pazienza, senza affrettare le giocate, di portare la palla in area".

Come giudica la partita di McKennie?

"Gli avevo chiesto di fare l'incursore, giocando senza centravanti, Morata l'avevo portato in panchina e purtroppo ce n'è stato bisogno. A tratti ha fatto buone cose, è un giocatore di valore come gli altri".

Cosa si aspetta ora sul mercato?

"Al mercato ci pensa la società, mancano tre giorni e vediamo chi arriva".