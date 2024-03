Juve, Allegri fa il punto: "Chiesa ok. Anche Danilo, ma non lo rischio a centrocampo"

Federico Chiesa è tornato a disposizione e potrebbe essere nuovamente titolare contro il Napoli. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha fatto il punto: "Federico ha fatto un giorno di differenziato, perché ha preso un colpo. Domani sarà a disposizione, come lo sarà Danilo che ha fatto un allenamento solo.

Kean e McKennie dovrebbero essere a disposizione a breve, Kean sicuramente la prossima settimana. Rabiot vediamo il piede come reagisce, poi Perin dovrebbe rientrare anche lui a disposizione la prossima settimana".

Danilo può giocare titolare, magari a centrocampo?

"No, assolutamente. Centrocampisti ne abbiamo: c'è Alcaraz, che ha fatto un'ottima partita. Abbiamo Miretti, abbiamo Nonge. Danilo ha fatto un solo allenamento, poi non ha senso rischiare giocatori che sono stati fermi a lungo, per una partita in un periodo che sarà difficile e bello visti i tanti scontri diretti e le semifinali di Coppa Italia. Non abbiamo ancora i punti necessari per giocare la Champions l'anno prossimo: dobbiamo rimanere concentrati e avere tutti i giocatori a disposizione nelle migliori condizioni".

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri.