Juve, Allegri fotografato a Torino: tifosi scatenati per il possibile ritorno del tecnico

vedi letture

Massimiliano Allegri è tornato prepotentemente in orbita Juventus in vista della prossima stagione e nelle scorse ore è stato fotografato a Torino, nella centralissima Piazza Solferino. Due anni fa l'addio alla Vecchia Signora, ma l'allenatore non ha mai chiuso con la città che lo ha ospitato per cinque stagioni. La presenza di Allegri in città è un segnale preciso per quelli che sognano di ritrovarlo sul ponte di comando juventino ma dall'altra parte, riporta Tuttosport.it, è anche un segnale quotidiano per chi sa quale sia il legame tra l’allenatore e Torino.