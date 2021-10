Juve, Allegri: "Kaio Jorge? Non dall'inizio, però ha tecnica e personalità. Molto interessante"

Col Sassuolo rimarrà deluso chi si aspettava Kaio Jorge in campo. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus risponde così: "Dall'inizio no, anche si è dimostrato un giocatore interessante, con personalità. Lo ha fatto vedere sia nel derby che contro l'Inter. Sta crescendo, ha buona tecnica e sa come si gioca a calcio"

