Juve, Allegri: "Oggi il presidente Ferrero e Scanavino parleranno alla squadra"

Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara che vedrà la Juventus in campo contro l'Atalanta, torna sulla sentenza di ieri e sui prossimi passi: "Stamattina ho già parlato con l'amministratore, Maurizio Scanavino, di quello che è successo ieri. Oggi alle 14,30 ci sarà il presidente Ferrero che con Scanavino parlerà alla squadra. A noi non rimane che preparare la gara e giocare domani con l'Atalanta, non possiamo fare altro".

La conferenza stampa di Allegri.