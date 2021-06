Juve, Allegri si fida di Alex Sandro. Il brasiliano destinato a restare il titolare

Ancora qualche giorno di vacanza per Massimilano Allegri in attesa di rituffarsi nella mare bianconero della Juventus con la preparazione estiva che prenderà il via attorno alla metà di luglio. Tanti saranno gli assenti considerati gli impegni con le rispettive nazionali fra Europei e Copa America. Uno di questi sarà Alex Sandro nel pieno della manifestazione con il suo Brasile che ha importanti velleità di trionfo finale. Tre presenze su tre apparizioni finora per il laterale mancino, due delle quali dal primo minuto con la gioia aggiuntiva del gol siglato nella vittoria per 4-0 contro il Perù. Un titolare per il commissario tecnico verdeoro Tite, stesso identico ruolo che rivestirà la prossima stagione all’ombra della Mole Antonelliana.

LA FIDUCIA DI ALLEGRI - Morata, Chiellini, Szczesny, Dybala. Sono solo alcuni dei giocatori che Max Allegri ha deciso di confermare con forza per la prossima stagione rispedendo al mittente soluzioni di mercato differenti. Fra questi c’è anche Alex Sandro che ha ottenuto la conferma per la prossima stagione avendo sulle spalle la piane fiducia del nuovo tecnico bianconero. Toccherà a lui presidiare la fascia mancina di difesa di Madama componendo così il quartetto di difensori dai quali partiranno le formazioni bianconere. Allegri se lo tiene ben volentieri e la Juventus, allo stesso tempo, resta ben consapevole di come una cessione per il brasiliano sia qualcosa di quasi irrealizzabile in virtù di un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione. Si fa di necessità virtù dunque con la conferma di Alex Sandro anche per la prossima annata: un giocatore discusso da parte della tifoseria ma che, è innegabile, resta di sicuro affidamento.