Juve, Allegri si nasconde ancora: "36 punti non bastano neanche per salvarsi..."

vedi letture

Massimiliano Allegri è rimasto l'unico, o quasi. Mentre i giocatori della Juventus parlano apertamente di scudetto, il tecnico bianconero invita a volare basso, anche dopo il successo per 1-0 sul Napoli, firmato da Federico Gatti: "Sicuramente aumenta i punti sul Napoli ed è un bel risultato - ha detto l'allenatore livornese in conferenza stampa - 36 punti non bastano neanche a salvarsi, ne servono altri per rimanere nelle prime 4 senza stare a pensare a ciò che sarà il 26 maggio. Da domani penseremo al Genoa, sarà una squadra noiosa. Ogni volta dobbiamo alzare l’asticella di concentrazione perché i pericoli aumentano”.

Come sta Vlahovic e come giudica l’occasione che ha avuto?

“Ha fatto una bella partita, è uscito per crampi e vuol dire che ha lavorato molto. Se difendiamo bene dietro è perché le punte lavorano bene, ha tenuto botta fisicamente. Nell’occasione il difensore del Napoli ha fatto un grande intervento”.

L’ha stupita Cambiaso?

“Andrea è cresciuto molto nell’ultimo mese e mezzo, ha più serenità nel giocare e ha grandi qualità tecniche. Il cross per Gatti è meraviglioso, ha tutto il tempo per crescere”.