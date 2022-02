Juve, allenamento mattutino in vista della Fiorentina. Domani alle 12 la conferenza di Allegri

Oltre allo stop di Denis Zakaria, la Juventus ha comunicato, sul proprio sito ufficiale, anche di aver ripreso la preparazione in vista della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina prevista per mercoledì, e il programma della vigilia: "La Juve mette nel mirino uno dei suoi obiettivi stagionali, che mercoledì vede in agenda un momento chiave. Parliamo della Coppa Italia: i bianconeri sono attesi fra due giorni dalla gara di andata contro la Fiorentina, al Franchi (gara che sarà diretta dal Signor Guida, coadiuvato da Carbone e Lo Cicero, quarto ufficiale Marinelli, VAR Di Paolo, AVAR Ranghetti).

La squadra si è ritrovata questa mattina, e dopo una fase atletica e un’altra dedicata al torello di gruppo, si è dedicata ad esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra in fase di pressing avversario, per concludere con la consueta partitella finale.

La conferenza stampa della vigilia di Mister Allegri è in programma alle 12 all’Allianz Stadium (diretta su Juventus Tv); a seguire la squadra si allenerà, nel pomeriggio, e poi partirà per Firenze".