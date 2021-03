Juve, Arthur: "Infortunio strano e sfortunato. Ora sto meglio, anche se non al 100%"

vedi letture

"È stato un infortunio strano, sfortunatissimo”. Intervistato da Sky, il centrocampista brasiliano della Juventus, Arthur, torna sullo stop che lo ha tenuto ai box negli ultimi tempi: “Ma allo stesso tempo sono fortunato perché sono in un grande club, con dei professionisti eccezionali e c'è anche il mio gruppo di lavoro personale che mi aiuta. Lavorano insieme e hanno fatto di tutto per farmi tornare a giocare il prima possibile. Già adesso sto molto meglio. È chiaro che dobbiamo controllare un po' i carichi di lavoro perché non sono al 100%, però ho una grande voglia di aiutare l'allenatore e la squadra. Io posso aiutare in campo e sto facendo il massimo con i medici e i fisioterapisti per essere al top il prima possibile".

Lotta scudetto aperta?

"È presto per fare un bilancio della stagione, il campionato è aperto. Se vinciamo il campionato o se vinciamo la Coppa Italia, dato che siamo in finale, potrebbe essere una stagione positiva. Poi l'obiettivo più grande che avevamo era la Champions, ma quella non possiamo più provare a vincerla. Quindi dobbiamo solo guardare avanti e provare a vincere tutte le partite che restano perché non è ancora tutto perso".