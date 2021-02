Juve, Arthur salta la sfida di Napoli. Ancora qualche giorno per Dybala, dubbi Ramsey e Bonucci

Ripresa dei lavori in casa Juventus dopo il pareggio casalingo contro l’Inter che è valso l’accesso alla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 19 maggio contro l’Atalanta. Dopo la giornata di riposo, Andrea Pirlo ha ritrovato tra le mura della Continassa la sua squadra per dare il via alla preparazione per l’incontro del tardo pomeriggio di sabato in quel di Napoli. E l’avvio non è stato dei più dolci con una notizia negativa proveniente dall’infermeria: Arthur non sarà a disposizione e rischia fortemente di saltare anche l’andata dell’ottavo di finale di Champions contro il Porto.

ARTHUR, ANCORA SCORIE - “Calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea”: è questo il resoconto degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista brasiliano dopo il dolore alla gamba destra. Lo stesso arto contuso in occasione della gara di metà dicembre contro l’Atalanta che ha già tenuto lontano dal campo l’ex Barcellona e che ha avuto, nel corso della guarigione, qualche complicazione in più come raccontato a più riprese dallo stesso Pirlo. Adesso, un’altra problematica da gestire della quale tutto avrebbero fatto volentieri a meno.. Di conseguenza Arthur, già assente martedì complice anche uno stato febbrile, non partirà con la squadra per Napoli e verrà valutato quotidianamente in vista dei prossimi impegni contro Porto e Crotone.

ANCHE DYBALA OUT, IN DUBBIO BONUCCI E RAMSEY - E non ci sarà neanche Paulo Dybala che ancora non ha completamente recuperato dalla lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il programma di recupero dell’argentino prosegue regolarmente, con la partecipazione ad alcuni allenamenti con il resto della squadra da inizio settimana, ma il numero 10 bianconero percepisce ancora del fastidio che non lo lascia completamente sereno. Nessuno vuole correre rischi anche in virtù della gestione del finale della scorsa stagione (rientro anticipato col Lione e pesante ricaduta) che ha poi reso difficoltoso l’avvio di questa attuale. Resterà fuori dai convocati per Napoli con l’obiettivo di tornare a disposizione per la trasferta di Champions. Complicata la presenza di Ramsey nonostante il miglioramento delle condizioni fisiche, ma non ancora al punto da scendere in campo; in dubbio anche Bonucci per un leggero affaticamento muscolare che non desta preoccupazioni ma che, anche in questo caso, richiede gestione. Contro la squadra di Gattuso toccherà quindi a De Ligt e Chiellini governare gli attaccanti azzurri.