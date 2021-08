Juve, aspettando il futuro di Ronaldo c'è l'Empoli: Locatelli e Chiesa verso l'esordio dal 1'

Aspettando di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo, che questa mattina ha lasciato la Continassa e a breve dovrebbe fare lo stesso con la Juventus, i bianconeri pensano all'immediato. Cioè l'Empoli, avversario della seconda giornata di campionato, per riscattare il mezzo passo falso del debutto contro l'Udinese. Senza Ronaldo in campo, a prescindere da quello che accadrà tra oggi e domani, Allegri dovrebbe far esordire dal primo minuto in questa stagione Federico Chiesa, al fianco di Dybala e Morata, con Cuadrado che tornerebbe a fare il terzino destro. Confermato Szczesny, a centrocampo c'è attesa per vedere Manuel Locatelli in campo come titolare, al fianco di Bentancur più uno tra Danilo e Rabiot.