Juve, blitz di Raiola a Torino: tanti nomi sul tavolo. Da Pogba a Kean, fino a Donnarumma

Viaggio a Torino per Mino Raiola, agente tra gli altri di Federico Bernardeschi, Matthjis De Ligt e Luca Pellegrini. Il procuratore potrebbe essere protagonista, nella prossima estate, nel mercato della Juventus, non solo per il futuro dell'ex Fiorentina e del giovane terzino (oggi in prestito al Genoa), ma anche per alcuni possibili nomi accostati alla Vecchia Signora. Possibile che il club bianconero voglia discutere con lo stesso Raiola delle posizioni di Paul Pogba e Moise Kean, due che hanno già vestito la maglia della Juve ma che potrebbero anche tornare di moda nei prossimi mesi. Occhio poi anche a Gianluigi Donnarumma, visto che il portiere non ha ancora preso la decisione in merito al rinnovo con il Milan. Tanti binari, tante possibili trattative, per un primo capolino a Torino da parte dell'agente, che in estate potrebbe davvero mettere in piedi molte operazioni con i bianconeri.