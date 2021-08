Juve, bloccato Witsel in attesa di novità su McKennie: contatti con l'entourage, c'è il sì del belga

vedi letture

Axel Witsel diventa sempre più un nome concreto per la Juventus, in caso di cessione di Weston McKennie. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il club bianconero ha avviato i contatti con l'entourage del centrocampista belga, che avrebbe già dato il suo ok al trasferimento a Torino. L'intesa con il Borussia Dortmund, in caso di affondo, non sarebbe un problema: per il classe '89 il club giallonero chiede solo un modesto indennizzo. In attesa di novità sul futuro dello statunitense, la Juventus avrebbe così sostanzialmente bloccato Witsel, vecchia fiamma che torna d'attualità.