Juve, Bonucci tra i migliori difensori della stagione 19/20: "Chi mi ha premiato sa cosa vuol dire"

Leonardo Bonucci, premiato come uno dei migliori difensori della scorsa stagione di Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky del riconoscimento ricevuto: "E' un premio arrivato dai colleghi, significa che riconoscono sacrificio, stima e prestazione. Al contrario di tanti altri sanno cosa significa scendere in campo ogni partita e dare il massimo. Questo premio significa davvero tanto dopo alcuni anni in cui non ero presente nella top 11". Lo ha detto nel corso del Gran Galà del Calcio AIC, appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare migliori calciatori e calciatrici della scorsa stagione.