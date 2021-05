Juve, Champions a rischio? Difficile: in caso di esclusione, pronto ricorso al TAS

Un’estate caldissima, e molto lunga. Anche sotto il profilo della giustizia sportiva. È quella che aspetta la Juventus, sul delicato fronte della battaglia legale con la UEFA per il progetto Superlega. È di ieri la notizia dell’apertura di un procedimento disciplinare da parte di Nyon nei confronti dei bianconeri, così come del Real Madrid e del Barcellona. In caso di esclusione dalla Champions, i tre club adiranno sicuramente il Tar di Losanna: con la prevedibile sospensione del provvedimento, scrive Tuttosport, potrebbero giocare comunque la Champions in attesa di un verdetto definitivo. Ammesso che non arrivi dalla Corte di Giustizia UE, dopo il rinvio pregiudiziale del tribunale mercantile n.17 di Madrid.