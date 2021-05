Superlega, Madrid rinvia alla Corte UE: dovrà decidere se la UEFA può punire Juve, Barça e Real

Il progetto Superlega finisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea, tribunale di primo grado dell’ordinamento giudiziario comunitario. Lo riporta l’agenzia Reuters, secondo cui il Tribunal Mercantil n.17 di Madrid, lo stesso che ha concesso ai club partecipanti alla Superlega la sentenza cautelare che impedisce sanzioni ed esclusioni alla UEFA, ha rinviato la questione in via pregiudiziale alla Corte. In particolare, quest’ultima dovrà stabilire se FIFA e UEFA possano imporre restrizioni o sanzioni nei confronti dei club (attualmente tre: Juventus, Barcellona e Real Madrid), o se viceversa così incorrerebbero in violazioni del diritto dell’Unione Europea in materia di concorrenza e libero mercato (il riferimento è all’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). La sentenza della corte, giuridicamente vincolante, rappresenterà l’interpretazione ufficiale della questione e di conseguenza sarà valida nei confronti di tutti gli Stati membri dell’UE (di cui, giova ricordarlo, non fa più parte il Regno Unito).