Juve, Chiellini: "Quando avevo 16 anni ho rifiutato Arsenal e Inter. Non volevo tradire il Livorno"

Nella sua intervista a So Foot, il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, ha parlato anche del suo passato e di quando ha rifiutato sia l'Arsenal che l'Inter: "I Gunners quando avevo 16 anni e giocavo in Serie C al Livorno mi offrì 200 milioni di lire a stagione. Sono stato un folle a declinare quella proposta. Non mi sentivo pronto nemmeno quando mi chiesero di firmare per l'Inter. Non volevo andare da nessuna parte né tradire Livorno".