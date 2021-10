Juve, Chiesa padrone dello Stadium anche in azzurro: martedì via alla missione Roma

Domenica di riposo per la Juventus dopo l’amichevole giocata sabato mattina nel centro sportivo della Continassa contro l’Alessandria organizzata, principalmente, per aumentare la condizione fisica di Arthur e Kaio Jorge. Per i giocatori quella di oggi sarà un’altra giornata di stop con la preparazione verso il ritorno in campo di domenica sera contro la Roma che partirà martedì. Giornata nella quale Allegri ritroverà anche i nazionali azzurri impegnati in questi giorni in Nations League e che hanno concluso la competizione al terzo posto dopo aver superato per 2-1 il Belgio nel pomeriggio di ieri proprio a Torino nel teatro dell’Allianz Stadium. E in attesa di ritrovare nelle migliori condizioni possibili Paulo Dybala e Alvaro Morata, Madama, così come capitato con gli azzurri, non può non affidarsi al momento d’oro di Federico Chiesa.

CHIESA ILLUMINA NEL SUO STADIUM - Si è sentito a casa Federico Chiesa nel pomeriggio soleggiato dell’Allianz Stadium dove ha trascinato, con il suo immenso carisma, la nazionale di Roberto Mancini alla vittoria sul Belgio e alla conquista del terzo posto della Nations League. Non una novità, già con la Spagna, nonostante l’inferiorità numerica della squadra, il figlio d’arte si era preso tutta l’Italia sulle spalle per cercare una rimonta difficilissima. Non una novità, ancora, considerato il cammino del bianconero a Euro2020. Una novità, quella sì, l’assenza dai 30 candidati per la vittoria del Pallone d’Oro: ci sarà spazio in futuro, il talento è di quelli cristallini. Lo sa benissimo, e l’ha compreso sempre più col passare del tempo, Max Allegri che a Chiesa dovrà affidarsi ancora come leader tecnico dei suoi in attesa del rientro, a pieni giri, di Dybala. Probabile che, come successo per larghi tratti nel trionfo torinese degli azzurri, slitti sull’out mancino considerata l’indisponibilità di Rabiot. Mancini che se l’è goduto da esterno di sinistra con le sue tipiche scorribande e la sua voglia, infinita, di incidere e decidere. “Chiesa può giocare a destra o sinistra, non è mai in difficoltà, anche oggi ha fatto molto bene: per noi è un giocatore molto importante”, così il c.t. sul classe 1997. Destra, sinistra, in mezzo: non importa dove, ciò che conta è che Chiesa sia in campo. Su questo sono tutti d’accordo.