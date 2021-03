Juve, col Porto non solo Arthur: ottimismo per il rientro di Chiellini, dubbi Bonucci-De Ligt

Il ritorno di Arthur da titolare sarà il principale recupero della Juventus, che domani dovrà affrontare il Porto in una gara da dentro o fuori. Col brasiliano ci sarà quasi sicuramente Rabiot, in difesa mancherà lo squalificato Danilo. Ed è proprio sul reparto arretrato che fa il punto Tuttosport: il primo punto interrogativo riguarda Giorgio Chiellini. Solo nelle prossime ore si capirà se il capitano bianconero ci potrà essere dal primo minuto, l’altro dubbio riguarda Leonardo Bonucci: non è al meglio, così come Matthijs De Ligt. Probabile, così, che al fianco di Chiellini vi sia Merih Demiral dal primo minuto.