Juve, cosa farà Bonucci? "Ho un contratto e non ho dubbi. Poi deciderà la società"

Leonardo Bonucci, al termine di una stagione complicata anche a livello personale, vuole continuare la sua storia alla Juventus: "Io sono il capitano della Juventus - dice a Dazn - ho un contratto fino al 2024, qualora la società mi dicesse che conta ancora su di me io ci sono.

Per me è un onore, non c'è neanche il punto interrogativo, poi le decisioni spettano alla società".