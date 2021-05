Juve, cosa farà Pirlo? Ha un altro anno di contratto: Under 23 da escludere, ipotesi all'estero

Cosa farà Andrea Pirlo? Nell’immediato, il tecnico della Juventus proverà a portare i bianconeri in Champions League. Al termine della stagione, però, l’esonero è una possibilità molto concreta e La Gazzetta dello Sport prova a tratteggiare il suo futuro. Pirlo è legato alla Juventus da un contratto fino al 30 giugno 2022: era stato scelto inizialmente per guidare l’Under 23, ora è da escludere che torni in Serie C (o B, la seconda squadra della Juve è impegnata nei playoff, pur senza il ruolo di favorita). Più probabile un’avventura all’estero: ha giocato in MLS e l’Inghilterra è un riferimento, non ci sarebbe da stupirsi a vederlo fuori dall’Italia.