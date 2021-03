Juve, Cuadrado: "C'è tristezza. Ora voltiamo pagina e pensiamo a campionato e Coppa Italia"

L'esterno Juan Cuadrado ai microfoni di Jtv dopo l'eliminazione per mano del Porto ha cercato di guardare avanti dicendosi fiducioso per gli altri due obiettivi per i quali la squadra bianconera è ancora in corsa: “C’è tristezza per questa eliminazione, abbiamo provato fino alla fine a passare il turno, ma gli episodi hanno fatto la differenza. Con maggiore lucidità davanti alla porta il risultato sarebbe stato diverso, ora dobbiamo voltare subito pagina e pensare al campionato e alla Coppa Italia. Oggi ci sarà grande rammarico, ma da domani in poi dobbiamo pensare a quello che ci aspetta in campionato dove ci sono ancora tante gare da giocare. Dobbiamo avere voglia e cercare di mettere pressione a chi ci sta davanti. Traversa? Se quella palla fosse entrata sarebbe stato diverso, ma ora non possiamo farci nulla. Dobbiamo solo lavorare al meglio per cercare di vincere altri trofei”.