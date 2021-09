Juve, dalla BBC alla CBD: Allegri può tornare alla difesa a tre per "curare" la difesa

Massimiliano Allegri cerca una soluzione per la fase difensiva della Juventus e potrebbe tornare alla retroguardia a tre. Dalla BBC alla CBD (Chiellini-Bonucci-De Ligt, leggendo da sinistra): un'ipotesi che lancia La Gazzetta dello Sport. Il tecnico livornese, scrive la rosea, preferisce la difesa a quattro ma non è un integralista stile Sarri e del resto già in passato ha fatto ricorso a quella che per la Vecchia Signora è una sorta di copertina di Linus dai tempi di Conte. Questo aiuterebbe non solo in fase di non possesso, ma soprattutto alle potenziali defezioni sulle fasce: i laterali Cuadrado, Danilo e Alex Sandro rientreranno a poche ore dalla gara di sabato col Napoli. Col 3-5-2 o 3-4-2-1, sarebbe infatti possibile sfruttare il potenziale di Chiesa su una corsia.