Juve, dalla Spagna: in estate guerra per Aouar. Bianconeri. Real e Liverpool sul giocatore

vedi letture

Houssem Aouar, e non è un mistero, è un centrocampista che piace molto alla Juventus ma secondo quanto riportato da AS, in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria guerra per il centrocampista del Lione, obiettivo anche di altri club europei. In particolare in Spagna si parla della volontà di Real Madrid e Liverpool di provare a prendere il calciatore, e se i Blancos potrebbero comunque demordere perché concentrati su altri grandi obiettivi come Mbappè e Haaland, i Reds lo ritengono invece il naturale sostituto di Wijnaldum.