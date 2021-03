Juve, Danilo è già un senatore. Si riparte anche da lui e in Brasile si parla di rinnovo

Totem di Andrea Pirlo in una stagione complicata, Danilo è una delle certezze della Juventus, per il presente e anche per il futuro. Il brasiliano è tra i big rimasti a Torino in questa sosta internazionale e a lui il tecnico bianconero si affida anche per costruire le basi morali su cui si ripartire. Un ruolo da senatore costruito in poco tempo, tanto che, scrive Tuttosport, non ci sono dubbi sul fatto che si ripartirà dall’ex City. E dal Brasile arrivano anche indiscrezioni sul possibile rinnovo di contratto oltre il 2024, scadenza attualmente prevista.