Juve, Dybala al centro con l'Allegri-bis. Via CR7, ok anche a cessioni di Ramsey e Rabiot

Paulo Dybala al centro della Juventus di Massimiliano Allegri. È questo lo scenario che La Gazzetta dello Sport delinea per il futuro della Vecchia Signora, se in panchina tornerà l’allenatore livornese. Allegri aveva da tempo suggerito ad Agnelli di rivoluzionare la squadra e costruirla attorno al numero 10 argentino, che diventerebbe centrale nel suo progetto futuro. A differenza di Cristiano Ronaldo, della cui partenza Allegri non farebbe drammi. Così come di quelle di Rabiot e Ramsey, mentre a centrocampo lavorerebbe volentieri con Bentancur e Arthur. Capitolo Chiellini: il legame col capitano è forte e il ritorno di Allegri potrebbe riaprire spiragli per continuare in bianconero.