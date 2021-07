Juve, Dybala rientra a Torino, adesso si accelera per il rinnovo di contratto

vedi letture

È cominciata la settimana che darà il via alla stagione 2021/2022 della Juventus. Mercoledì infatti i bianconeri non impegnati con le rispettive nazionali si ritroveranno al centro sportivo della Continassa, agli ordini del nuovo allenatore Massimiilano Allegri, per ripartire ufficialmente nella caccia ai campioni d’Italia dell’Inter. E tra tutti, quello che catturerà maggiori attenzioni sarà Paulo Dybala: sia perché il vero grande big rimasto fuori dalle chiamate delle selezioni, sia perché il discorso relativo al rinnovo di contratto diventa tema sempre più impellente.

VACANZE FINITE - Qualche giorno a casa nella sua Cordoba in Argentina e poi direzione Stati Uniti d’America. In quel di Miami, oltre a incontrare amici e vecchi compagni come Pogba, Higuain, Kean e Matuidi, la Joya si è focalizzata con un preparatore atletico su un lavoro fisico capace di farlo rientrare nelle migliori condizioni all’avvio del ritiro con la Juventus. Allenamenti duri e intensi per non perdere tempo, considerate le tante settimane saltate nella sfortunata scorsa stagione fra virus, infortuni muscolari e traumatici. Un segnale di grande volontà, che si va ad aggiungere alla grande voglia di proseguire a vestire la maglia bianconera anche in futuro. Ora il rientro a Torino e, nelle prossime ore, quello alla Continassa.

VIA ALLA TRATTATIVA - Dybala torna a Torino ed è pronto ad arrivare in Italia anche il procuratore Jorge Antun. Sì perché quel contratto resta in scadenza al 2022, una data troppo vicina per un giocatore della sua importanza. La Juve non può permettersi di iniziare le competizioni sera avere chiara la situazione attorno al suo numero 10. C’è la voglia di restare in Piemonte dell’argentino, c’è la volontà di Madama di legarsi ancora alla Joya. Cosa manca? L’accordo sulle cifre che sarà argomento di discussione fra Dybala, il suo agente e la dirigenza juventina. Non resta che attendere gli sviluppi nelle prossime settimane, Intanto Dybala torna a Torino ed è pronto a tuffarsi nella sua settima stagione a tinte bianconere.