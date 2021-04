Juve-Dybala, sarà addio? Intanto parla la compagna Oriana: "A Torino non c'è molto da fare"

vedi letture

Oriana Sabatini non è soddisfatta della vita che conduce a Torino, è "piuttosto noiosa". Lo confessa a Gente, quotidiano argentino online a cui spiega come passa il tempo sia quando Dybala non c'è sia quando riescono a stare insieme. Il problema però è nella città che non offre quello che la lady dell'attaccante argentino vorrebbe: "Il fatto è che a Torino non c’è molto da fare". Chissà che la noia di Oriana non diventi anche un fattore decisivo per il futuro della Joya, che ancora deve rinnovare con la Juventus (contratto in scadenza nel 2022). "Non appena Paulo ha dei giorni liberi, andiamo da qualche parte, perché anche lui vuole fare molte cose. Anche se il programma migliore, almeno per me che non amo uscire così tanto, è Netflix con il delivery in camera", ha aggiunto l'argentina.