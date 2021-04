Juve, è arrivato il giorno del Napoli. Allo Stadium spareggio Champions con un Dybala in più

Non sarà uno spareggio vero e proprio, ma quello che andrà in scena tra le mura dell’Allianz Stadium questa sera ha tanto l’aria di esserlo. Juventus-Napoli, finalmente, trova la sua giornata dopo spostamenti vari tra fine 2020 e inizio 2021. 185 giorni dopo quel 4 ottobre, data originaria della gara valida per la terza giornata del campionato Serie A, la sfida fra bianconeri e azzurri avrà un peso non indifferente sulla corsa alla prossima Champions League. Appaiate al quarto posto a quota 56, a meno quattro dal secondo del Milan, con il match d’andata vinto 1-0 dai partenopei e con l'incidenza degli scontri diretti, variabile da tenere in considerazione, che con un pareggio penderebbero verso la squadra di Gattuso e farebbero automaticamente slittare Madama al quinto. “Non sarà una gara decisiva, - ha raccontato Andrea Pirlo in conferenza stampa, - perché ce ne saranno tante altre. È una partita importante perché si affrontano due squadre che hanno gli stessi obiettivi. Noi non siamo abituati a lottare per il quarto posto ma sappiamo che a questo punto dobbiamo guardarci anche indietro”.

FIDUCIA DEL PRESIDENTE - Nell’incontro di viglia con i giornalisti c’è stato spazio anche per discutere del futuro del tecnico legato al rapporto con Andrea Agnelli: “Non mi aspettavo nessuna presa di posizione, ho un contatto quotidiano col presidente. L’incontro che ha avuto con Allegri? Ne ero al corrente, come lo sono della sua fiducia che mi dà grande serenità. È come se io andassi a cena con Maldini e il giorno dopo venisse scritto che divento allenatore del Milan. Al di là del calcio c’è un rapporto di amicizia”. Fiducia dunque da parte del numero uno bianconero ma anche di tutto l’ambiente, squadra compresa. Ne è certo Andrea Pirlo anche senza nascondere pubblicamente le tante difficoltà avute in stagione, l’ultima nella gara di sabato contro il Torino dopo la quale, ancora una volta, la Vecchia Signora deve ripartire. “É normale poi che i risultati cambiano il lavoro degli allenatori, sta a me dimostrare di poter essere l’allenatore della Juventus anche l’anno prossimo”, ha chiosato coach Pirlo. Quanto è certo è che tutti, questa sera, si aspettano reazione, prestazione e punti dopo il doppio passo falso con Benevento e Torino.

BERNA POSITIVO, C’È DEMIRAL. TORNANO DYBALA, ARTHUR E MCKENNIE - Al Training Center della Continassa la giornata si è aperta con due notizie legate al Covid-19. La prima in mattinata con la positività riscontrata di Bernardeschi, la seconda in serata con la negativizzazione, 11 giorni dopo il contagio, di Demiral che da questa mattina farà nuovamente parte del gruppo squadra. Ancora positivo invece Bonucci che assieme a Bernardeschi compone la lista degli indisponibili in casa Juventus. Tornati a regime anche Arthur, McKennie e Dybala con i primi due che si contendono il posto dall’inizio con Rabiot e Ramsey. L’argentino invece è definitivamente tornato a disposizione come raccontato dallo stesso Pirlo: “Paulo sta bene, si è allenato col gruppo e non ha più dolore quando calcia. Non ha chiaramente i 90 minuti nelle gambe non giocando da quasi tre mesi, ma averlo con noi è già tanta roba”. E si fa fatica a contraddire il tecnico bianconero, in questo momento la Juventus ha bisogno di tutti.