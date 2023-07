Juve e Atalanta duellano per Holm. Ma lo Spezia continua a rifiutare tutte le offerte

Ultime sul futuro di Emil Holm, pezzo pregiato dello Spezia che potrebbe anche cederlo per fare cassa dopo la retrocessione in Serie B: su di lui c'è da tempo l'interesse della Juventus, ma nelle ultime ore sarebbe l'Atalanta ad essersi mossa con più concretezza per il suo trasferimento, rivela Sky. Un prestito oneroso a circa due milioni e diritto di riscatto fissato a otto: nuovo no dei liguri.

La Juve, che ha incontrato lo Spezia nelle scorse ore, non ha ancora formulato offerte

Nelle scorse ore tuttavia, anche la Juventus ha mosso passi concreti, incontrando lo Spezia per portare avanti i discorsi relativi allo svedese, il preferito dai bianconeri per rinforzare ulteriormente la fascia destra dopo l'arrivo di Weah e nel summit con Eduardo Macia si è discusso anche del possibile inserimento nell'operazione di qualche giovane della Next Gen.