Ufficiale Napoli, ecco Noa Lang: c'è l'annuncio del presidente De Laurentiis

Noa Lang è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Come consuetudine, l'attaccante olandese è stato annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis sul proprio account X: "Benvenuto Noa", ha scritto il numero uno del club partenopeo.

L'esterno olandese è già in ritiro

Il Napoli è arrivato verso l'ora di pranzo a Dimaro, per dare così ufficialmente il via alla prima parte del ritiro estivo in preparazione della stagione 2025/2026 che vedrà gli azzurri con lo stemma dei campioni d'Italia sul petto. La comitiva azzurra ha raggiunto il ritiro in Trentino, attesa da tantissimi tifosi già presenti per seguire i primi allenamenti della nuova stagione. L'entusiasmo dopo la vittoria dello Scudetto è ancora dilagante nel popolo azzurro che alla discesa dei giocatori dai pullman ha accolto tutti con cori e applausi. I più ricercati sono stati il tecnico Antonio Conte, Scott McTominay e ovviamente l'ultimo arrivato Kevin De Bruyne che ha scatenato le grida dei sostenitori azzurri.

Presente anche Noa Lang, ultimo in ordine di tempo a sposare il progetto Napoli col trasferimento dal PSV Eindhoven, mentre per Sam Beukema e Lorenzo Lucca servirà aspettare ancora qualche ore: il centravanti in arrivo dall'Udinese sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart a Roma proprio in queste ore, poi toccherà al difensore olandese in arrivo dal Bologna. I due nuovi acquisti, dopo i test medici e le firme sui rispettivi contratti, raggiungeranno il resto dei compagni a Dimaro per dare ufficialmente il via alla nuova avventura partenopea.